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Eskişehirli yardım grubu Şanlıurfa'da Ayça Berkan adına kütüphane açtı

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Eskişehirli yardım grubu Şanlıurfa'da Ayça Berkan adına kütüphane açtı
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Eskişehir'de faaliyet gösteren İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu, Şanlıurfa'daki bir okulda Ayça Berkan adına yeni bir kütüphane kurdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında açılan kütüphanede grup üyeleri öğrencilere fidan ve çeşitli hediyeler verdi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu, ihtiyaç sahibi köy okullarına yönelik yürüttüğü kütüphane projeleri kapsamında temin ettikleri kitap ve eğitim materyalleriyle Şanlıurfa'daki bir okula yeni bir kütüphane kurdu.

Eskişehir'de toplanan kitap ve kütüphane malzemeleriyle daha önce farklı illerdeki okullarda benzer çalışmalar yürüten yardım grubu, bu kez Şanlıurfa'daki öğrenciler için harekete geçti. Genç yaşta hayatını kaybeden grup üyesi arkadaşlarının kızı Ayça Berkan adına kurulan kütüphanenin açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Açılış programında öğrencilerle bir araya gelen grup üyeleri, hem bayram coşkusunu paylaştı hem de her bir öğrenciye fidan ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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