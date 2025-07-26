Eskişehirli Çiçekçi Yaz Aylarında Bitki Bakımı Hakkında Bilgiler Verdi

Eskişehirli Çiçekçi Yaz Aylarında Bitki Bakımı Hakkında Bilgiler Verdi
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Eskişehirli çiçek satıcısı Murat Doğan, yaz aylarında bitki bakımında dikkat edilmesi gereken unsurları anlattı. Bitkilerin sulama yöntemleri ve ortam koşulları hakkında açıklamalarda bulunarak, kimyasal maddelerin kullanımını önermedi.

Eskişehirli çiçek satıcısı Murat Doğan, yaz aylarında bitkilerde yanlış sulama nedeniyle bayılma, solma ve kuruma gibi problemler yaşanabileceğini ifade ederek bakım konusunda bilgiler verdi.

Şair Fuzuli Caddesi'nde 16 yıldır çiçekçilik yapan Murat Doğan, yaz aylarında bitki bakımının nasıl olması gerektiğini anlatarak her bitkinin aynı bakımı gerektirmediğini belirtti. Bitkilerin genel olarak çiçekli bitkiler ve yeşil yapraklı bitkiler olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Doğan, çiçekli bitkilerde yanlış sulama nedeniyle bayılma, solma ve kuruma gibi sorunlar yaşanabildiğini ifade etti. Bu nedenle çiçekli bitkilerin alttan sulama yöntemiyle sulanması gerektiğini vurguladı. Yeşil yapraklı bitkilerin ise genelde köklü bitkiler olduğunu ve bu yüzden yukarıdan sulamanın onlar için bir sorun oluşturmadığını belirtti.

"Kimyasal maddeler bitkinin gelişimini engelliyor"

Çiçekli bitkilerin bakımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun da ortam olduğuna değinen Doğan, bu bitkilerin aydınlık ve perde arkası güneş alan ortamlarda durması gerektiğini, aşırı sıcak havalarda ise gölgede ya da yaz aylarına uygun oda sıcaklığında muhafaza edilmeleri gerektiğini söyledi. Murat Doğan, çiçeklerin toprak kısmına doğal malzemeler dışında hiçbir ürün kullanılmaması gerektiğini belirterek, kimyasal maddelerin bitkinin gelişimini engellediğini ve bu nedenle kimyasal kullanımını önermediğini ifade etti.

Doğan, "Çiçeğin yeri değiştirildiğinde bitkide görsel bir değişiklik olur. Çiçekli bitkiler, güneşi aldığı yöne doğru yönelir ve yaprak yoğunluğunu o tarafa verir" dedi.

Tüm bitkiler için ortak bir özelliğe de değinen Doğan, "Hepsi nemi çok sever, çünkü yetiştirildikleri seralarda nem oranı yüksektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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