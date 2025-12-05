Öğrenciler, Dünya Gönüllüler Günü'nde boş durmadı

Eskişehir Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KGYM) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında anlamlı çalışmalara imza attı.

Hızır Bey Yurdu öğrencileri, 'Çevre Temizliği Etkinliği' düzenlendi. Doğa için zararlı olan atıkları toplayan öğrenciler, çevre kirliliğinin azaltılması noktasında katkı sundu. Mükrime Hatun Yurdu öğrencileri, yaşlı bir teyzeyi ziyaret ederek ihtiyacı olan temizliği birlikte gerçekleştirdi. Öğrenciler, Yyanlarında götürdükleri ikramlar eşliğinde hem teyze ile sohbet edip hem de yorgunluklarını attılar. Faaliyetlere gönüllü olarak emek veren öğrencilere Bala Hatun Yurdu'nda teşekkür belgeleri takdim edildi. Eskişehir Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü yetkilileri, verdikleri değerli katkılar ve gönüllülük ruhuyla oluşturdukları güzel etki için tüm öğrencilere gönülden teşekkür ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR