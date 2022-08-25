Eskişehir yerel haberleri | Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'a veda yemeği düzenlendi Yerel Haberler Gelen Eskişehir haberlerine göre Malatya Yazıhan Kaymakamlığı'na ataması yapılan Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'a veda yemeği düzenlendi. Malatya Yazıhan Kaymakamlığı'na ataması yapılan Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'a veda yemeği düzenlendi. Eskişehir Seyitgazi ilçesinde 4 senelik görevi sonrasında Malatya Yazıhan Kaymakamlığı'na ataması yapılan Seyitgazi Kaymakamı Baytak'a, Seyyid Battal Gazi külliyesinde veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eti Maden işletmesi Kırka Bor İşletme Müdürü Bilal Ambar, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, protokol üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı. Veda konuşması yapan Baytak, ilçedeki misafirperverliği överek yatırımlardan bahsetti. Kutsal Baytak; "Anadolu'muzun şirin ve sakin ilçesinde görevimizin sonunda güzel eserlerimiz ve anılarımızla ayrılmamızın üzüntüsü içerisindeyiz hepinizden helallik almak bizleri mutlu etti." diye belirtti. Duygu dolu anların yaşandığı veda yemeğinde Kaymakam Baytak'a çeşitli hediyeler takdim edildi. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Seyyid Battal Eskişehir Seyitgazi Yazıhan Yerel Haberler

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