Eskişehir yerel haberi | Tepebaşı Belediyesi'nin Gençlik Senfoni Orkestrası Dinleyiciyle Buluştu Yerel Haberler Eskişehir haber: Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, Melih Savaş Yaşam Köyü’nde düzenlenen açık hava konserinde dinleyicisiyle buluştu. Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde düzenlenen açık hava konserinde dinleyicisiyle buluştu. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde düzenlenen konserde orkestra, seslendirdiği eserleri başarı ile icra etti. Serhan Gencer'in orkestra şefliğini üstlendiği konserde genç müzisyenler, performansları ile izleyicilerden tam not aldı. Konser, izleyicilerin alkışları eşliğinde sona erdi. Kaynak: ANKA / Yerel Melih Savaş Tepebaşı gençlik Yerel Haberler

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