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Eskişehir Valisi Yılmaz, Yaşlılar Günü'nde büyüklere sahip çıkmanın önemini vurguladı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1 Ekim Yaşlılar Günü mesajında büyüklere sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Yılmaz, devletin büyüklerin huzur ve güveni için her zaman yanlarında olacağını belirtti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Büyüklerimize sevgi ve saygıyla sahip çıkmak, hayatlarını kolaylaştırmak, kendilerini güvende, huzurlu ve değerli hissetmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Mesajında, toplumun hafızası, ailelerin çınarları, kültürün ve değerlerin en kıymetli taşıyıcıları olan büyüklerin Dünya Yaşlılar Günü'nü yürekten kutladığını belirten Vali Yılmaz, "Bir ömrü ailesine, vatanına ve milletine hizmet ederek geçiren büyüklerimiz; dünümüz ile bugünümüz, bugünümüz ile yarınımız arasında kurulan en değerli köprüdür. Onların hayat tecrübeleri, öğütleri, fedakarlıkları ve duaları, bizlere bırakabilecekleri en güzel mirastır. Büyüklerimize sevgi ve saygıyla sahip çıkmak, hayatlarını kolaylaştırmak, kendilerini güvende, huzurlu ve değerli hissetmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü büyüklerine gösterdiği vefa, sevgi ve hürmet, bir toplumun insani değerlerinin en güzel yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

"İyi ki varsınız"

Devletin de büyüklerin hayatını kolaylaştırmak, onların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini Vali Yılmaz, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Eskişehirli büyüklerimiz olmak üzere tüm büyüklerimizin, yılların emeğini, sevgisini ve güzel hatıralarını taşıyan ellerinizden öpüyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk içinde, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz nice güzel yıllar diliyorum. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, evinizden bereket; çocuklarınızın, torunlarınızın sevgisi ve güzel sohbeti hiç eksik olmasın. İyi ki varsınız, iyi ki bu toplumun hafızası ve gönül zenginliğisiniz. Aramızdan ayrılan büyüklerimizi de rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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