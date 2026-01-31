Haberler

Vali Yılmaz, Gazze'de bir çocuğun şehadet öyküsünü konu alan filmi izledi

Vali Yılmaz, Gazze'de bir çocuğun şehadet öyküsünü konu alan filmi izledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Gazze'deki insanlık dramını konu alan ve masum bir çocuğun şehadetini anlatan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmine katıldı. Vali Yılmaz, film sonrası Gazze'deki yaşananları büyük bir vahşet olarak tanımlayarak, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Gazze'de masum bir çocuğun şehadet öyküsünü konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi' adlı filmin özel gösterimini seyretti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktaran filmin Eskişehir gösteriminin ardından açıklamalarda bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, filmin Gazze'de yaşananların insanlığın geldiği noktayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini ifade etti. Çocuk ve kadın ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirilen katliamların büyük bir vahşet olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, bu yaşananların insanlık adına derin bir utanç ve büyük bir acı olduğunu dile getirdi. Günümüzde hala böyle katliam ve soykırımların yaşanmasının son derece üzücü olduğunu belirten Yılmaz, bu tür dramların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Vali Yılmaz'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımında ise, "İsrail'in uyguladığı soykırımı, zulmü bir kez daha yüreğimizde derinden hissettik. Allah soykırımcı İsrail'i kahru perişan eylesin" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi

Ekran başındakileri şoke eden sahne: RTÜK'ün telefonları kilitlendi
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum