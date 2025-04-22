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Eskişehir Valisi ve İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü Yılmaz'a Taziye Ziyaretinde Bulundu

Eskişehir Valisi ve İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü Yılmaz'a Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, vefat eden İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın babasına taziye ziyaretinde bulundu. Vali Aksoy, Yılmaz'a başsağlığı diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, geçtiğimiz gün babası vefat eden İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulunu.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın vefat eden babası Tayyar Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde vefat etti. Vali Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte Müdür Yılmaz'a taziye ziyareti yaptı. Müdür Yılmaz'a başsağlığı dileklerini ileten Vali Aksoy, merhum Tayyar Yılmaz'a Allah'tan rahmet diledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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