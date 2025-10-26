Eskişehir Valisi, Polis Çiftin Nikah Şahitliğini Yaptı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, dünyaevine giren polis çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Eskişehir Valiliğinde görev yapan Polis Memuru Şenol Karakaya ve Polis Memuru Fatma Oflaz, düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Dünya evine giren çiftin düğününe Vali Hüseyin Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Aksoy, çifte mutlu ve huzurlu bir ömür diledi. - ESKİŞEHİR