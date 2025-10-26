Haberler

Eskişehir Valisi, Polis Çiftin Nikah Şahitliğini Yaptı

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, dünyaevine giren polis çiftin nikah şahitliğini yaptı. Polis Memuru Şenol Karakaya ve Fatma Oflaz, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Eskişehir Valiliğinde görev yapan Polis Memuru Şenol Karakaya ve Polis Memuru Fatma Oflaz, düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Dünya evine giren çiftin düğününe Vali Hüseyin Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Aksoy, çifte mutlu ve huzurlu bir ömür diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
