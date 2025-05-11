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Eskişehir Valisi'nden Anneler Günü Mesajı

Eskişehir Valisi'nden Anneler Günü Mesajı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü vesilesiyle anneliğin önemini vurguladı. Aksoy, anneleri yeryüzündeki en yüce görevleri ifa eden varlıklar olarak selamladı ve onların değerinin karşılıksız sevgi ve fedakarlıkla ölçülemeyeceğini ifade etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, annelik hakkının sadece dokunulmaz olmadığını, aynı zamanda insanlığın bildiği en eski hak olduğunu dile getirdi.

Vali Hüseyin Aksoy, Anneler Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Anneliğin yeryüzündeki en yüce görev olduğunu vurgulayan Aksoy, tüm anneleri saygı ve sevgiyle selamladığını belirtti.

Vali Aksoy yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Annelik, bir ömür karşılıksız sevgiyle yavrusu için çarpan bir yürek, eşsiz fedakarlık, emsalsiz merhamet, sınırsız hoşgörü, değeri ölçülemez bir emektir. Yeryüzündeki en yüce görevi, her türlü zorluğa rağmen, karşılık beklemeden yerine getiren anneler; geleceği emanet edeceğimiz çocukları hayata hazırlamanın yanı sıra geleneksel kültür değerlerinin ve ortak geçmişin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da hayati bir rol oynamaktadır. Kadın 'anne' olarak yeri doldurulamaz bir değere sahiptir. Evrensel bir değer olarak tüm zamanlarda ve bütün toplumlarda kutsaldır. Annelik hakkı sadece dokunulamaz değil, aynı zamanda insanlığın bildiği en eski haktır. 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' inancıyla; sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, özveriyi, paylaşmayı ve hoşgörüyü kendilerinden öğrendiğimiz, fedakarlık ve sabır timsali olan annelerimizin üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Anneleri böyle baş tacı yapan bir kültürün mensupları olarak, geleceğin anneleri olan kadın ve kız çocuklarımıza da, nice evlatlar yetiştirip topluma kazandıran yaşlılarımıza da aynı özeni göstermeliyiz. Geçmişten bugüne toplumsal mirasımızı yaşatmada, kültürel ve ahlaki değerlerimizi aktarmada, geleceğin teminatı çocuklarımızı topluma hazırlamada kilit rol üstlenen annelerimizi yüceltmek, değerlerini korumak, saygıda kusur etmemek, onların yüzlerini güldürmek için her birimiz evlat olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Anneler Günü, annelerimizin değerini hatırlamak ve onların gönlünü almak için bir vesiledir. Annelerimizin hayır dualarını ülkemizden, milletimizden eksik etmemesi dileğiyle, tüm annelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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