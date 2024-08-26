Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a iade-i ziyarette bulundu
Vali Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Eskişehir'e atanan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a iade-i ziyarette bulundu. Vali Aksoy, Yılmaz'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a iade-i ziyarette bulundu.
Vali Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Eskişehir'e atanan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a iade-i ziyarette bulundu. Vali Aksoy, Yılmaz'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR