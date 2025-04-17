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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürü'nün Babasının Cenaze Törenine Katıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürü'nün Babasının Cenaze Törenine Katıldı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın vefat eden babası Tayyar Yılmaz'ın cenaze törenine katılarak, aileye başsağlığı diledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın vefat eden babası Tayyar Yılmaz'ın cenaze törenine katılım sağladı.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın babası hayatını kaybetti. Vefat eden Tayyar Yılmaz için dün cenaze töreni gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy ve il protokolü cenazeye katılım sağladı. Vali Aksoy, merhum Tayyar Yılmaz'a Allah'tan rahmet, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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