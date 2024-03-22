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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde çocuklarla buluştu

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen iftar programına katılarak Down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Hem Nevruz Bayramı hem de Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününü hep beraber kutladığını belirten Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada; "+1 her zaman farkındalık yaratmamız gereken bir konu. Onlar bizim zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi bilerek onları daha iyi anlayıp toplum içerisinde onlarla beraber neler yapabilirizi takip etmemiz gerekiyor. Bu konuda ülkemizde epey bir farkındalık yaratıldı. Bunu daha iyi noktalara taşımak için hepimize önemli görev ve sorumluluk düşüyor. Bir araya gelmek birlikte olmak Ramazan ayı nedeniyle bu birlikteliği daha da yukarılara taşımak oldukça anlamlı. Bu vesileyle bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum"dedi.

Minik konuklarıyla yakından ilgilenen Vali Aksoy, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Down Sendromu Hüseyin Aksoy Eğitim Yerel Güncel Haberler

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