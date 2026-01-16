Haberler

Vali Hüseyin Aksoy, görev süresinin dolmasıyla valilik makamından ayrıldı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, görev süresinin dolmasıyla birlikte düzenlenen törenle uğurlandı. Valilik binası önünde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar ve valilik personeli duygusal anlar yaşadı. Aksoy, katılımcılara teşekkür ederek veda etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, görev süresinin dolmasıyla birlikte şehre veda etti.

Valilik binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde vatandaşlar ve personel duygu dolu anlar yaşadı. Hüseyin Aksoy için Valilik meydanında bir uğurlama töreni düzenlendi. Törene gaziler, valilik personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hakkınızı helal edin"

Valilik önünde personeliyle tek tek tokalaşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"Bu soğuk havada beni uğurlamaya geldiğiniz için siz değerli katılımcılara şahsım ve eşim adına çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık." - ESKİŞEHİR

