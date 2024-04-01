Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik, Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Personeli ile İftar Yemeğinde Buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik, Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) personeli ile düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik, Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programında Vali Aksoy'a İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, eşlik etti. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi. İftar yemeği sonrasında Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik, Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi personeli ile sohbet edip başarılar diledi. - ESKİŞEHİR