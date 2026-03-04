Haberler

Vali Yılmaz, güvenlik ve acil durum faaliyetlerini inceledi

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER'i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personele teşekkür etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında merkezlerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrıların karşılanma süreci ile koordinasyon faaliyetlerini yerinde inceledi. Vali Yılmaz, GAMER'de ise güvenlik ve acil durumlara yönelik yürütülen planlama ve koordinasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yılmaz, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
