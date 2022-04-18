Seyitgazi'de Vali Yıldız'ın da katılımı ile şehit aileleri, gaziler ve muhtarlara yönelik iftar programı

Seyitgazi ilçesindeki Seyyid Battal Gazi Külliyesindeki, Eskişehir Valisi Erol Yıldız'ın da katılımı ile şehit aileleri, gaziler ve muhtarlara yönelik bir iftar programına düzenlendi.

İftar öncesi Vali Yıldız ve İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, İkiçeşme Mahalle Konağı ziyareti sırasında Seyitgazi Üç Saray mahallesi kadınlarının yöresel ağıtı ile karşılandı. Daha sonra konuklar, Seyitgazili bayanlara yönelik devlet desteği ile kurulan ve ilçenin tanıtımında büyük rol oynayacak, S.S. Seyitgazi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin İkiçeşme Mahalle Konağı içerisindeki stantlarını gezerek girişimci bayanlardan bilgi aldı. Seyitgazili bayanların hazırlamış oldukları yöresel ürünler bilgi alan Vali Ayyıldız daha sora, Seyitgazili muhtarlar ile birlikte Yunus Mahalle Konağında incelemelerde bulundu, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek ile beraber, Seyitgazi ilçesine kazandırılan Ümmühan Hatun 4-6 yaş Kur'an Kursunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Seyyid Battal Gazi Türbe ve Külliyesinde düzenlenen iftar programına geçen Eskişehir Valisi Ayyıldız Kaymakam Baytak ile katılanlar ile yakından ilgilendiler. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğini 81 yaşındaki Şehit Annesi Fadime Tetik ile beraber yiyen Vali Ayyıldız, şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. İftar programı Müftü Bekir Gerek'in yaptırdığı duanın ardından sona erdi. Seyyid Battal Gazi Külliyesinde düzenlenen İftar Programına Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Müftüsü Bekir Gerek, Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Erden, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Seyitgazi ilçesi mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. - ESKİŞEHİR