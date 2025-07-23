Eskişehir Valisi Aksoy, Orman Yangınını Anlık Takip Ediyor
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi İlçesi'ndeki devam eden orman yangınını Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde anlık olarak takip ediyor. Yangın, Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda 2. gününde devam ediyor.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi İlçesi'ndeki orman yangınını Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) anlık olarak takip ediyor.
Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın 2'nci gününde devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü yangın bölgesinde dün incelemelerde bulunan Vali Aksoy, bugün güncel durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Vali Aksoy'un yangınına ilişkin gelişmeleri GAMER'den anlık olarak takip ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel