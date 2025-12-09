Vali Aksoy: "İnsan hakları; dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti veya siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin hakkıdır"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, insan haklarının korunmasının sadece devletin değil, toplumun her ferdinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "İnsan hakları; dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti veya siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin hakkıdır" diye kaydetti.

Vali Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda, her bireyin doğuştan sahip olduğu temel hakları güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin önemine değinerek, "10 Aralık, 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve her bireyin doğuştan sahip olduğu temel hakları güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul yıl dönümüdür. İnsan hakları; dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti veya siyasi görüşü ne olursa olsun, herkesin eşit ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunun en güçlü ilanıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler, asırlık medeniyetimizden miras kalan adalet, hoşgörü ve insani meselelere alan yönetim anlayışını, anayasamız ve yasalarımız aracılığıyla en üst düzeyde korumaktayız. Devlet olarak tüm çalışmalarımızın temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukukun üstünlüğü ilkesi yatmaktadır. İlimizde yaşayan her vatandaşımızın eşit hizmet alması, kendini güvende hissetmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışmak öncelikli görevimizdir. Unutmamalıyız ki, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, sadece devletin değil, aynı zamanda toplumun her ferdinin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı günde, ilimizin huzuru, vatandaşlarımızın refahı ve haklarının tam olarak korunması için gösterdiğimiz kararlılığı bir kez daha teyit ediyorum. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün ülkemizden başlayarak tüm dünyada adalet, barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyorum" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR