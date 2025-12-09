Haberler

Vali Aksoy: "İnsan hakları; dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti veya siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin hakkıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insan haklarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bireylerin eşit haklara sahip olduğunu belirtti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, insan haklarının korunmasının sadece devletin değil, toplumun her ferdinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "İnsan hakları; dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti veya siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin hakkıdır" diye kaydetti.

Vali Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile yayınladığı mesajda, her bireyin doğuştan sahip olduğu temel hakları güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin önemine değinerek, "10 Aralık, 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve her bireyin doğuştan sahip olduğu temel hakları güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul yıl dönümüdür. İnsan hakları; dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti veya siyasi görüşü ne olursa olsun, herkesin eşit ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunun en güçlü ilanıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler, asırlık medeniyetimizden miras kalan adalet, hoşgörü ve insani meselelere alan yönetim anlayışını, anayasamız ve yasalarımız aracılığıyla en üst düzeyde korumaktayız. Devlet olarak tüm çalışmalarımızın temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukukun üstünlüğü ilkesi yatmaktadır. İlimizde yaşayan her vatandaşımızın eşit hizmet alması, kendini güvende hissetmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için hiçbir ayrım gözetmeksizin çalışmak öncelikli görevimizdir. Unutmamalıyız ki, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, sadece devletin değil, aynı zamanda toplumun her ferdinin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı günde, ilimizin huzuru, vatandaşlarımızın refahı ve haklarının tam olarak korunması için gösterdiğimiz kararlılığı bir kez daha teyit ediyorum. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün ülkemizden başlayarak tüm dünyada adalet, barış ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyorum" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title