Eskişehir Valisi Aksoy'dan Bayram Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'un ev sahipliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene protokol üyeleri, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir Valiliği'nde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Eskişehir protokol üyeleri, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Aksoy, bayramların toplumsal önemine vurgu yaptı.

Vali Aksoy, "Bayramlarımız, küskünlüklerin ortadan kalktığı, dostlukların pekiştiği özel günlerdir. Eskişehir'in her kesimini temsilen burada bulunan siz kıymetli konuklarımızın bayramını yürekten kutluyor, sizlerin şahsında tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Eskişehir'de huzur ve güven ortamında bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, Eskişehir'i bulunduğu noktadan daha ileriye taşımaktır. Bu doğrultuda tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdüreceğiz. Bayramların üzüntülerle değil, sevinçlerle dolu geçmesi hepimizin arzusu. Bu vesileyle sürücülerimize trafik kurallarına uymaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Trafikte yapılacak küçük bir hata, çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hep birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Sizlere katılımınız için ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

Programın ardından Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, konukların bayramını tek tek kutlayarak onları uğurladı. - ESKİŞEHİR