Eskişehir Valiliği'nden Orman Yangınları Uyarısı

Eskişehir Valiliği hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinden dolayı artacak orman ve arazi yangınları uyarıda bulunuldu.

Eskişehir Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Değerli Eskişehirliler, ilimizde hava sıcaklığı çarşamba günü 36 derece perşembe günü 38 derece olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinden orman ve arazi yangını riski ciddi şekilde artacaktır. Lütfen yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım. Ormanlık alanlara giriş yasağına uyalım. Anız yakmayalım. Unutmayalım, bir kıvılcım binlerce hektar araziyi ve ormanı yok edebilir. Orman yangınlarına karşı duyarlı olalım, #YeşilVatan'ımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR