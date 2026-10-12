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Eskişehir Valiliği 12 Ekim 2026'da ses üstü test uçuşu için yüksek ses uyarısı yaptı

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Eskişehir Valiliği, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 12 Ekim 2026 Pazartesi günü 11.00-12.00 saatleri arasında ses üstü test uçuşu yapılacağını duyurdu. Uçuş sırasında yüksek ses duyulabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Eskişehir'de yapılacak tecrübe uçuşu dolayısıyla yüksek ses duyulabileceği açıklandı.

Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 11.00-12.00 saatleri arasında ses üstü tecrübe uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Uçuş esnasında yüksek ses duyulabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Konuya ilişkin paylaşımda, "1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 12 Ekim 2026 Pazartesi günü 11.00-12.00 arasında ses üstü test uçuşu icra edileceğinden yüksek ses duyulabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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