İlk kamu kuruluş ziyaretini Müftü Gül'e yaptılar

Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (Es-Uder) yöneticileri, ilk kamu kuruluş ziyaretlerini İl Müftüsü Muharrem Gül'e yaparak çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Yöneticiler, bir gurup uluslararası öğrenci birlikte ziyaret ettiklerini Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül'e, derneğin kuruluş amacı vizyon ve misyonu hakkında bilgi verdiler. 21 Aralık tarihinde yapacakları uluslararası öğrenci kahvaltısı programı hakkında da Gül'e bilgi veren yöneticiler, ziyaretin çok güzel geçtiğini belirttiler. - ESKİŞEHİR