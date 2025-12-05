İlk kamu kuruluş ziyaretini Müftü Gül'e yaptılar
Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği yöneticileri, İl Müftüsü Muharrem Gül'e gerçekleştirilen ziyarette derneğin vizyonu ve 21 Aralık'taki uluslararası öğrenci kahvaltısı hakkında bilgi verdiler.
Eskişehir Uluslararası Öğrenci Derneği (Es-Uder) yöneticileri, ilk kamu kuruluş ziyaretlerini İl Müftüsü Muharrem Gül'e yaparak çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Yöneticiler, bir gurup uluslararası öğrenci birlikte ziyaret ettiklerini Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül'e, derneğin kuruluş amacı vizyon ve misyonu hakkında bilgi verdiler. 21 Aralık tarihinde yapacakları uluslararası öğrenci kahvaltısı programı hakkında da Gül'e bilgi veren yöneticiler, ziyaretin çok güzel geçtiğini belirttiler. - ESKİŞEHİR
