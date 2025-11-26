Eskişehir Tren Garı'nda Tilki Sürprizi

Eskişehir kent merkezinde bulunan tren garında görülen tilki yolcuların hayret dolu bakışları arasında gözden kayboldu.

Eskişehir Tren Garı'nda dün akşam görülen tilki yolcuları hayrete düşürdü. Gar içinde dolaşan tilkiyi gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetmeyi ihmal etmedi. Öte yandan şehir merkezinde olan tren garına tilkinin nereden geldiği bilinmiyor. Tilki çöpleri karıştırdıktan sonra gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR