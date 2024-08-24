Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrencisi Mehmet Özdemir İçin Taziye Mesajı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Özdemir'in rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan taziye mesajı yayımladı.
Rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Mehmet Özdemir için Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan taziye mesajı yayımladı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Özdemir, 22 Ağustos 2024 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı. Rektör Özcan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Özdemir'in 22 Ağustos 2024 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." - ESKİŞEHİR