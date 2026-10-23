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Eskişehir Sivrihisar'da Cuma sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi gösterildi

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Eskişehir Sivrihisar'da Cuma sabah namazı buluşmasına yoğun ilgi gösterildi
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Eskişehir Sivrihisar'daki Nasreddin Hoca ve Aydınlı Mahalle camilerinde Cuma sabah namazı buluşması düzenlendi. Vatandaşlar ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet, dua ve çorba ikramı yapıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yer alan Nasreddin Hoca ve Aydınlı Mahalle camilerinde Cuma sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Manevi atmosferde geçen buluşmaya vatandaşlar ve üniversite öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cuma sabah namazının eda edilmesinin ardından program tesbihat, sohbet ve dualarla devam etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmanın sonunda cami cemaatine ve öğrencilere sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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