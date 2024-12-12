Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz

"Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz"

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Suriye' mektubu: Böyle dönemlerde küslük olmaz

Ahmet Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Suriye' mektubu

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 'Beslenme Dostu' Sertifikası

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 'Beslenme Dostu' Sertifikası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmaları sonucunda 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri' sertifikası aldı. İl Sağlık Müdürü, bu başarıyla sağlıklı yaşam uygulamalarının kurum kültürü haline gelmesinin önemini vurguladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmalarıyla "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" sertifikası almaya hak kazandı. Bu kapsamda ilk olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne verilen sertifikayı, sonrasında da Şehir Hastanesi almış oldu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi'nin destekleriyle Şehir Hastanesi'nde sağlıklı yaşamı teşvik eden uygulamalar hayata geçirildi. Çalışanların sağlığını iyileştirmeyi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeyi ve fiziksel aktiviteyi artırmayı hedefleyen bu uygulamaların; hem daha sağlıklı bir iş ortamı sağladığı hem de yaşam kalitesini artırdığı vurgulandı. Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlıklı yaşamı teşvik eden bu çalışmalarıyla birlikte "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" sertifikası almaya hak kazandı.

Törende konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Eskişehir Şehir Hastanesi'nin bu önemli başarıyı elde etmesi, sağlıklı yaşam uygulamalarının kurum kültürü haline gelmesinin önemini bir kez daha göstermiştir. Eskişehir'deki diğer sağlık kurumlarımızla birlikte bu uygulamaları yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Sertifika, İl Sağlık Müdürü Bildirici tarafından hastane adına Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Uncu'ya takdim edildi. Düzenlenen törene hastane yönetimi, başkanlar ve başkan yardımcıları katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Gözlüklerinden kurtulmak isterken hayatı karardı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
img

Mehmet şefin kızından iddialı paylaşımlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

12-13 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Rakka nerede, Rakka haritası ve konumu! TRT Spor canlı izle! BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor? TRT 1 canlı maç izle! MALMÖ GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MİT Başkanı kimdir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi! Fatih Portakal maaşı ne kadar, kaç TL? Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.