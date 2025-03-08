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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Kadın Liderlik Güçleniyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Kadın Liderlik Güçleniyor
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ESOGÜ, kadınların akademik ve idari yönetimdeki güçlü temsiliyetiyle dikkat çekiyor. Üniversitede kadınların karar alma mekanizmalarında üstlendiği roller ve liderlik oranları hakkında paylaşılan istatistikler, kadınların bilim ve eğitim dünyasında ne denli fark yarattığını gözler önüne serdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), karar alma mekanizmalarında kritik roller üstlenen kadınlar eğitim ve bilim dünyasında fark oluşturuyor.

ESOGÜ, kadınların akademik ve idari yönetimdeki güçlü temsiliyetiyle Türkiye'deki üniversiteler arasında öne çıkıyor. Kadınlar karar alma mekanizmalarında kritik roller üstlenerek eğitim ve bilim dünyasında fark oluştururken, üniversitede görev dağılımıyla ilgili istatistikler paylaşıldı. İstatistikler, ESOGÜ'de kadınların liderlik rollerinde ne kadar güçlü bir şekilde yer aldığını gözler önüne serdi.

ESOGÜ'de kadın liderliği zirvede

Üniversite tarafından paylaşılan bilgilere göre; ESOGÜ'de 3 rektör yardımcısından 1'i kadın iken, 13 fakültenin 7'sinde kadın dekan, 4 lisansüstü enstitünün 3'ü ve 4 yüksekokulun 1'inde yine kadın müdür görev yapıyor. Üniversitenin en önemli yönetim organlarından olan Üniversite Yönetim Kurulu'nun yüzde 53'ü, Senato'nun ise yüzde 45'i kadın akademisyenlerden oluşuyor. Üniversitenin sağlık birimlerinde 1 hastane başhekimi, 1 hastane başmüdürü, 1 hastane müdürü ve 6 yönetici olmak üzere çok sayıda kadın idareci görev yapıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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