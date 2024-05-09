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Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Sona Erdi

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Eskişehir Valiliği himayesinde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı, Eskişehir'de gerçekleştirildi. Fuarda öğrenciler, işverenlerle buluşarak istihdama katkı sağlama fırsatı yakaladı.

Eskişehir Valiliğinin himayesinde Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), işbirliğinde düzenlenen Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı sona erdi.

Vali Hüseyin Aksoy, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Özdemir, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin açılışını gerçekleştirdiği fuar 08-09 Mayıs 2024 tarihlerinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Eskişehir'in önde gelen sanayi kuruluşlarının ve firmalarının stant açarak istihdama katkı sunduğu fuarda meslek lisesi öğrencileri, yerel düzeyde işgücünü arz edenler ile bir araya geldi. Yaklaşık olarak dört bin beş yüz öğrenci ile otuz iki işvereni buluşturan fuarda öğrenciler mezun olduktan sonra eğitim aldıkları alanlarda çalışma fırsatı bulabileceği firmaların temsilcilerinden bilgi aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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