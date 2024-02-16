Eskişehir Mahallesi Muhtarı Kadınlara Kanser Taraması Yaptırıyor

Eskişehir'in Fatih Mahallesi Muhtarı Eda Yıldırım, 5 yıldır mahallesindeki kadınlara kanser önlem almak için düzenli olarak sağlık taraması yaptırıyor.

Yıldırım, mahalle sakini kadınlara erken teşhisin önem arz ettiği kanser hastalığına dair, 2019 yılından bu yana düzenli olarak sağlık taraması yaptırıyor. Sağlık merkezinde, 30 ile 70 yaş arası kadın mahalle sakinlerini kanserden korunmak için 5 yıldır yapılan taramalar vatandaşlardan ilgi ve beğeni görüyor. Yaş gruplarına göre mamografi, rahim kanseri ve kolon kanseri de taramalarda kontrol ediliyor. - ESKİŞEHİR