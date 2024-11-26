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Eskişehir Kış Manzaralarıyla Beyaza Büründü

Eskişehir Kış Manzaralarıyla Beyaza Büründü
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Eskişehir'de soğuk hava ve kar yağışı, kırsal mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Karadere Mahallesi'nde etkili olan yağışla birlikte bölge tamamen kar altında kaldı ve büyüleyici kış manzaraları oluştu.

Eskişehir'de soğuk hava ve kış şartları etkisini gösterirken, birçok kırsal mahalle beyaza büründü.

Eskişehir genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde kalan mahalleler adeta beyaza büründü. Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Karadere Mahallesi'nde etkili olan yağış sonucunda bölgenin tamamı kar altında kaldı. Kent merkezine göre kış şartlarının daha etkili olduğu bölgede, seyrine doyum olmayan kar manzaraları oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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