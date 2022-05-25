Eskişehir'in Plajı Sezonu Açılıyor - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plaj, 3 Haziran'da sezonu açarak 'yaza merhaba' diyecek. Havuzlar ise 26 Mayıs tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajdaki hazırlık çalışmalarını tamamlayarak halkın kullanımına açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de, denizi olmayan ancak yapay plajı ile ilk ve en güzel örnek olan Eskişehir'de vatandaşlar, sıcak havaların tadını 3 Haziran itibariyle Kentpark'ta çıkaracak.

350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj, Eskişehirlilerin yanı sıra bölge illeri, yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Sıcaktan bunalanlara deniz havasını yaşatan yapay plajda boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar da görev yapacak.

Plaj suyu kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını belirten plaj yetkilileri, 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin giriş ücretinin ise 50 TL olduğunu bildirdi.

Tesis içerisinde bulunan havuzlarda ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler için ise giriş ücretinin 75 TL olduğu belirtildi.

Kentpark Plajı, 3 Haziran itibariyle haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. 26 Mayıs 2022 tarihi itibariyle açılacak havuzlar da aynı saatlerde hizmet verecek.