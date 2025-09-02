Eskişehir'in Kurtuluşu İçin Özel Sergi Açıldı

Eskişehir'in Kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında açılışı gerçekleştirilen sergi, tarih meraklılarının ilgisini çekti.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde '1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği' başlıklı sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışını Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy kurdele keserek yaptı. Sergide dönemin gazetelerinden yansıyan haberler aracılığıyla şehrin direniş ruhu ve zafer yolculuğu ziyaretçilere aktarıldı. - ESKİŞEHİR