Eskişehir'in Kurtuluşu İçin Özel Sergi Açıldı

Eskişehir'in Kurtuluşu İçin Özel Sergi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında açılan '1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği' sergisi, tarih meraklılarının ilgisini çekti.

Eskişehir'in Kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında açılışı gerçekleştirilen sergi, tarih meraklılarının ilgisini çekti.

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde '1922 Osmanlı Gazetelerinde Eskişehir: Direnişin Kalbi, Zaferin Eşiği' başlıklı sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışını Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy kurdele keserek yaptı. Sergide dönemin gazetelerinden yansıyan haberler aracılığıyla şehrin direniş ruhu ve zafer yolculuğu ziyaretçilere aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Köfteci Yusuf'tan radikal karar: Tüm şubelerinde uygulamaya başladı, müşteriler ikiye bölündü

Tartışılan uygulamayı tüm şubelerinde hayata geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu

Kerem 1. Lig ekibini havalara uçurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.