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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, 2024 Türkiye Afet Müdahale Planı'nı sunuyor

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 2024 yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda, il ve ülke genelinde oluşabilecek afet durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 2024 yılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) sunumu gerçekleştirildi.

Yaşar Bildirici'nin başkanlığında yapılan TAMP sunumuna Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcı V. ve İl Ambulans Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Duman ile UMKE Sorumlusu Halil Sönmez ve UMKE personelleri katılım sağladı. Toplantıda, il ve ülke genelinde oluşabilecek afet durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler de detaylı bir şekilde konuşuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye

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