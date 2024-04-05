Eskişehir İl Müftülüğü Gençlere İftar Verdi

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından gençlere verilen iftar GSB Yunus Emre Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gençler arasında birlik beraberliğin artırıldığı iftar programına İl ve ilçe Müftülükleri temsilen Odunpazarı Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fetullah Yazıcı, Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Yusuf İslam Çalışkan katıldı. Kur'an tilaveti ve duaların eşliğinde yapılan iftar programı için gençleri İl Müftüsü Bekir Gerek ve hayırseverlere memnuniyetlerini ilettiler. Katılımları için gençlerimize, ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz'e, Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR