Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı ziyaret etti

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Ramazan Bayramı vesilesiyle Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı ziyaret etti.

Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Ramazan Bayramı vesilesiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı makamında ziyaret etti. Demir, Ağırlar'a çiçek takdim ederek hem bayramını hem de Polis Teşkilatı'nın 179. yılını tebrik etti. İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve jandarma personeli ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR