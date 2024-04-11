Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Ramazan Bayramı vesilesiyle Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı ziyaret etti.

Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Ramazan Bayramı vesilesiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ı makamında ziyaret etti. Demir, Ağırlar'a çiçek takdim ederek hem bayramını hem de Polis Teşkilatı'nın 179. yılını tebrik etti. İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve jandarma personeli ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Yaman Ağırlar Eskişehir Jandarma 3.Sayfa Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title