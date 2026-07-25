Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yılmaz’dan şehit babasına anlamlı ziyaret

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, şehit polis memuru Musa Taş'ın şehadet yıl dönümünde babası Efendi Taş'ı ziyaret etti.

Polis memuru Musa Taş, 1980 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken uğradığı hain silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve beraberindeki emniyet personeli, Musa Taş'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla babası Efendi Taş'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Müdür Yılmaz ve polis ekipleri, Efendi Taş ile sohbet edip yakından ilgilendi. Şehit Musa Taş, rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı