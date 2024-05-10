Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye görevine giden özel harekatçıları uğurladı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Suriye görevine giden özel harekatçılar kurban kesimi ve dualar eşliğinde uğurladı.

Bir grup Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, sınır ötesinde görev yapacak. Yola çıkmak için hazırlıklarını tamamlayan özel harekatçılar, gerçekleştirilen uğurlama töreninde kurban kesimi ve dualar eşliğinde yeni görevlerine gönderildi. Törene, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da katıldı. - ESKİŞEHİR