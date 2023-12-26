Eskişehir İklim Zirvesi Başarıyla Tamamlandı

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli bir adım olan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin paydaşlığında düzenlenen "Eskişehir İklim Zirvesi", ikinci gün oturumları ile birlikte başarıyla tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğinin ekoloji, enerji, politika, kent, ulaşım, sağlık ve yaşama etkilerine dair tüm başlıkları ile bireye, şehrimize, ülkemize ve dünyamıza etkilerinin tartışıldığı, Türkiye'de bu alanda çok önemli bilimsel araştırmalara imza atan uzmanları buluşturan Eskişehir İklim Zirvesi ile önemli bir farkındalık yaratıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin paydaşlığında gerçekleştirilen ve iki gün süren "Eskişehir İklim Zirvesi" Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) düzenlenen kapanış oturumlarıyla tamamlandı.

Kapanış oturumlarında Prof. Dr. Sevil Acar "Fosil Kaynak Kullanımının Azaltılmasında Ekonomik ve Toplumsal Etkiler", Hasan Aksoy "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Adil Dönüşüm", Av. Özlem Altıparmak "İklim Değişikliğine İnsan Hakları Temelli Yaklaşım", Prof. Dr. Cengiz Türe "Eskişehir'in Karbon Ayak İzi ve İklim Değişikliğinden Zarar Görebilirliğinin Değerlendirilmesi başlıklarında görüşlerini katılımcılarla paylaştılar. Zirvenin ilk gününde ise Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Prof. Dr. Osman Balaban, Prof. Dr. Sermin Onaygil, Teoman Alptürk, Prof. Dr. Ela Babalık ve Prof. Dr. Didem Evci Kiraz sunum ve konuşmalarını gerçekleştirmişti.

Değerlendirmelerin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, zirvenin çok verimli geçtiğini ve yol gösterici olduğunu ifade etti. Büyükerşen, etkinliğin konuşmacılarına Büyükşehir Belediyesi Seramik Atölyelerinde yapılan ve üzerinde Eskişehir görselleri bulunan seramik hediye ederek teşekkür etti. Eskişehir İklim Zirvesi çektirilen fotoğraflarla sona erdi.

Zirve boyunca, sera gazı emisyonlarının azaltılması, ekoloji ve kentler, sürdürülebilir enerji kaynakları, çevre dostu politikalar, halk sağlığı ve yeşil teknoloji gibi çok sayıda konu ele alındı. Uzmanlar, iklim değişikliği konusunda daha etkili adımlar atılabilmesi için stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Eskişehir İklim Zirvesi, çevre ve iklim konularında çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek ve bu alanda yol gösterici olmak adına önemli bir farkındalık yarattı.