Eskişehir İHH'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Eskişehir İHH (İnsani Yardım Vakfı) heyeti İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Eskişehir İHH Arama Kurtarma Başkanı Zekai Aydın ve ekip üyeleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Bozkurt, İHH Arama Kurtarma Başkanı Zekai Aydın ve ekip üyeleri ile birlikte İnönü'deki kamp çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Eskişehir İHH Heyeti misafirperverliklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ederken Başkan Bozkurt ise nazik ziyaretlerinden dolayı İHH Arama Kurtarma Başkanı Zekai Aydın ve ekip üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi sona erdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel