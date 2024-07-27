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Eskişehir Hz. Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Türbesinde Sakal-ı Şerif Ziyareti

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Eskişehir Hz. Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Türbesinde bulunan 6 asırlık Sakal-ı Şerif, vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Sakal-ı Şerif'in açılması dualar eşliğinde gerçekleşti ve ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. Türbede yapılan ikramlar ve duaların ardından Sakal-ı Şerif tekrar bohçaya sarılarak ziyaret sonlandırıldı.

Eskişehir Hz. Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Türbesinde, Sakal-ı Şerif vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Ali Mehmet Levent Başerdem'in kendi ailesinin uhdesinde bulunan 6 asırlık Sakal-ı Şerif Hz. Şeyh Şehabeddin Sühreverdi Türbesinde vatandaşların ziyaretine sunuldu. 40 kat bohça ile saklanan Sakal-ı Şerif dualar eşliğinde açıldı. Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görmek için bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğraflarını çektiler. Çeşitli ikramlar ve Türk-İslam alemi için yapılan dualardan sonra bohçaya tekrar sarılarak ziyaret sonlandırıldı. En son 2010 yılında türbede Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldığını söyleyen Başerdem, "Bu sakal-ı şerif 6 asırdan beri benim ailemde saklanıyor. Vatandaşlar türbede de Sakal-ı Şerifi ziyaret etmiş oldu. En son 2009 yılında Hz. Şeyh Şehabeddin Sühreverdi türbesine ziyaret için getirmiştik, 15 yılın ardından yine aynı türbede ziyarete açtık" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehabeddin Sühreverdi Eskişehir Kültür Yerel Dünya Güncel Haberler

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