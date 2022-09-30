Eskişehir haberleri! Eskişehir Büyükşehir'den Kırsalda Yol Çalışması

Eskişehir yerel haberi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollardaki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kent merkezinde birçok noktada çalışma yapan ekipler kırsal yollarında da çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollardaki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kent merkezinde birçok noktada çalışma yapan ekipler kırsal yollarında da çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Günyüzü ilçesi Gümüşkonak mahallesi ile Kapalıbük mahallesini bağlayan yolda sathi asfalt kaplama çalışmaları devam ederken, Günyüzü ilçesi Mercan mahallesindeki 1 km'lik kısımda zemin iyileştirme ve sathi asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Kavacık mahallesi ile Kayakent mahallesi arasında ise altyapı çalışmaları devam ediyor. Günyüzü ilçesinde çalışmalar tamamlandığında toplamda 7 bin 200 metrelik yol ağında güvenli ulaşım sağlanacak.

Öte yandan, Sivrihisar ilçesi Sarıkavak- İbikseydi, Elcik, Memik, Kargın mahalle yolları ile Zey-Dümrek, Dumluca-Zey mahalleleri arasındaki yollar ile Sivrihisar merkezinde bulunan Eskişehir Caddesi ve Prof. Dr. Mehmet Kaplan Caddesi'nde de çalışmalar tamamlanarak, yollar hizmete açıldı. Bu çalışmalar sonunda Sivrihisar ilçesinde toplamda 23 bin metrelik yol ağında güvenli ulaşım sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücülerin güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, çalışma yapılan yollarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.