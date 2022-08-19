Eskişehir haberi! Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt: 'Kadınları ve Çocukları Mutlu Odunpazarı'nı Birlikte Gerçekleştirelim'

Eskişehir haberlerine göre Odunpazarı Belediyesi’nin Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan Erdal İnönü Halk Merkezi kursiyerleri, Regülatör’de düzenlenen piknikte bir araya geldi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da katıldığı piknikte, kursiyerler Başkan Kurt ile halay çekti. Piknikte konuşan Başkan Kurt, “Kadınları ve çocukları mutlu Odunpazarı’nı birlikte gerçekleştirelim” dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Erdal İnönü Halk Merkezi kursiyerleri, Regülatör'de düzenlenen piknikte bir araya geldi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı piknikte, kursiyerler Başkan Kurt ile halay çekti. Piknikte konuşan Başkan Kurt, "Kadınları ve çocukları mutlu Odunpazarı'nı birlikte gerçekleştirelim" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, 15 farklı mahallede açtığı 16 halk merkezi ile kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli gibi toplumun tüm gruplarına yönelik atölye ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta söz sahibi olabilmeleri; bir araya gelerek kaliteli zaman geçirebilmeleri için halk merkezlerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi, son olarak halk merkezleri kursiyerleri için Regülatör'de piknik düzenledi.

Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Erdal İnönü Halk Merkezi kursiyerlerinin yer aldığı pikniğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Sabah saatlerinde Regülatör'de bir araya gelen kursiyerler, birbirleri ile sohbet edip gün boyu gönüllerince eğlendi. Halaylar çeken, oyunlar oynayan kursiyerlere Başkan Kurt da eşlik etti. Kursiyerlerle halaylar çeken Başkan Kurt, onlarla sohbet ederek istek ve taleplerini de dinledi. Erdal İnönü Halk Merkezi kursiyerleri, kendilerine verdiği destek ve tanıdığı imkanlar için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

"MUTLU BİR MAHALLE YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Piknikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadınlardan halk merkezlerine sahip çıkmasını istedi. "Kadınları ve çocukları mutlu Odunpazarı'nı birlikte gerçekleştirelim" diyen Başkan Kurt, halk merkezlerinde yeni dönemin Eylül ayında başlayacağını kaydetti.

Mutlu bir mahalle yaratmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Yıldıztepe, Gültepe ve Büyükdere'yi seviyoruz. O bölge de iyi işler yapmak istiyoruz. Kadınları, çocukları mutlu Odunpazarı'nı hep birlikte yaratalım. Hep birlikte olalım. Önümüzdeki süreçte ciddi bir seçim var. Moralinizi bozmayın. En kısa sürede Türkiye'yi tekrar Avrupa'nın gerçekten dost olarak kabul ettiği çağdaş bir ülke haline getireceğiz."