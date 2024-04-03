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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Otizm Farkındalık Günü'nde özel çocuklara etkinlikler düzenledi

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle 25 özel çocuğa yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Polis-Halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet yapıldı.Bu kapsamda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Otizm Farkındalık Derneği (OFDER), Ahmet Yesevi Özel Eğitim Anaokulu ve Özel bir rehabilitasyon eğitim merkezi ziyaret edildi. Ziyarette 25 özel çocuğa yönelik etkinlikler gerçekleştirilip, balon ve boyama kitabı hediye edildi. Ayrıca derneklerde ve okullarda bulunan 18 görevli ile öğretmene Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve teşkilatın selamları iletildi. Ekiplerce Emniyet Teşkilatı olarak 1 gün değil 365 gün boyunca engelli vatandaşların yanlarında ve destekçileri olunduğu hatırlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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