Eskişehir'deki İmam Hatip Ortaokulunda Taciz Skandalı: Müftü Tutuklandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'deki imam hatip ortaokulunda din dersine giren ilçe müftüsü İshak Y.'nin, 12 yaşındaki kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin açıklama yapıldı. SOL Partililer, "Çocuk tacizi skandalının peşini bırakmayacağız, sonuna kadar hukuki sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Eskişehir'deki imam hatip ortaokulunda din dersine giren ilçe müftüsü İshak Y., 12 yaşındaki kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmış ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. BirGün'ün haberinin ardından tacizci müftü tutuklandı. SOL Parti Eskişehir İl Örgütü'nün çağrısıyla İsmet İnönü Caddesi'nde eylem yapılarak olaya tepki gösterildi.

"Eğitimdeki laiklik karşıtı uygulamaların bedelini toplum olarak ödüyoruz"

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü adına basın açıklamasını yapan Zekiye Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"AKP, gerici, çağdışı rejimini kalıcı hale getirmek için gerici ideolojisine uygun yeni bir toplum yaratma projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bunun en önemlisi de çocuklarımızın geleceğini karartacak olan eğitimi gericileştirme uygulamalarıdır. Ne yazık ki eğitimdeki laiklik karşıtı uygulamaların, liyakatsızlıkların bedelini tüm toplum olarak ağır ödemeye başladık. Beylikova İlçe Müftüsünün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine öğretmen olarak sokulması ve bu okuldaki kız öğrencisini taciz etmesi, bu politikaların bir sonucudur.

"Haber olmasaydı serbest bırakılan çocuk tacizcisi yine de tutuklanacak mıydı?"

Kısa bir süre önce Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde derslere giren ve öğretmenlik mesleğiyle ilgisi olmayan müftülük personeli bir kişinin sınıfta silahla poz vermesi haberinin yankıları devam ederken şimdi de İmam Hatip Ortaokulundan bir öğrencinin taciz edilmesi haberiyle sarsıldık.

BirGün gazetesinin haberine göre; bir İmam Hatip Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giren Beylikova İlçe Müftüsü İshak Y., 12 yaşındaki bir öğrencisini, sosyal medya üzerinden istismara yönelik mesajlar atarak taciz etmiştir. Çocuğun velisi tarafından şikayet edilmesi sonucunda müftü gözaltına alınmış ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilse de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak itiraz üzerine ilçe müftüsü tekrar yakalanarak tutuklanmıştır. Diğer yandan olayla ilgili gizlilik kararı alınarak konu kamuoyundan gizlenmeye çalışılmaktadır.

Şimdi soruyoruz; yetkililer olayı gizlemek için elinden geleni yaparken, olay hakkında yeterli bilgi vermezken gazetede haber olmasaydı, serbest bırakılan bu çocuk tacizcisi yine de tutuklanacak mıydı? Haber olmayan, üzeri örtülen daha nice benzer olay var? SOL parti olarak yaşanan bu çocuk tacizi skandalının peşini bırakmayacağız, sonuna kadar hukuki sürecin takipçisi olacağız."