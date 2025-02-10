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Eskişehir'deki Bilecikliler Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuttu

Eskişehir'deki Bilecikliler Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuttu
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Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler, tüm şehitler ve ahirete intikal etmiş Bilecikliler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuttular.

Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler, tüm şehitler ve ahirete intikal etmiş Bilecikliler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuttular.

Öğle namazını müteakip dernek binasında düzenlenen etkinliğe Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler katıldı. Dernek Başkanı Davut Mülayim, "Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler olarak dernek binamızda tüm şehitler' ve 'ahirete intikal etmiş Bilecikliler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı-Kerim okuttuk. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar yapıldı. Akabinde katılımcılara bulgur pilavı ikramı yapıldı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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