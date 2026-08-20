Haberler

Eskişehir'de Yükümlülere Tütün ve Zararları Semineri

Eskişehir'de Yükümlülere Tütün ve Zararları Semineri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yükümlülere yönelik 'Tütün ve Zararları' konulu seminer düzenledi. İki oturum halinde gerçekleştirilen seminerde katılımcılara tütünün sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi.

Eskişehir'de yükümlüler, tütün ve zararları ile ilgili bilgilendirildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, müdürlükte 'Tütün ve Zararları' konulu seminer düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminer, iki farklı oturum halinde tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: ABD çekilirse sonuçları yıkıcı olur
'Balkız' tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti

"Balkız" tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı

Anne-babalar dikkat! 4 bebek ürünü acil koduyla toplatılıyor
İmamoğlu'nu yakan 'CHP'de adaylık borsası' ifadesi baz kayıtlarında! Sinyal haritası kirli pazarlığı ele verdi

Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı