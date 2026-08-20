Eskişehir'de Yükümlülere Tütün ve Zararları Semineri
Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yükümlülere yönelik 'Tütün ve Zararları' konulu seminer düzenledi. İki oturum halinde gerçekleştirilen seminerde katılımcılara tütünün sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi.
Eskişehir'de yükümlüler, tütün ve zararları ile ilgili bilgilendirildi.
Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, müdürlükte 'Tütün ve Zararları' konulu seminer düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminer, iki farklı oturum halinde tamamlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı