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Yükümlülere kan bağışının önemi anlatıldı

Yükümlülere kan bağışının önemi anlatıldı
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Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yükümlülere 'Kan Bağışının Önemi' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Eskişehir'de yükümlülere yönelik 'Kan Bağışının Önemi' konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki yükümlülere 'Kan Bağışının Önemi' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Kan bağışının toplum sağlığı açısından önemi, faydaları, kan bağışı süreci ve bağışçı olma şartları hakkında yükümlülere bilgi verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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