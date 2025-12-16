Yükümlülerin ve eski hükümlülein talepleri değerlendirildi

Eskişehir'de yükümlü ve eski hükümlülerin iş, eğitim, ayni yardım ve benzeri talepleriyle ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu'nun yıl sonu toplantısı Eskişehir Barosu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne müracaat eden yükümlü ve eski hükümlülerin talepleri hakkında görüşüldü. İş, eğitim, ayni yardım ve benzeri taleplerin değerlendirilerek karara bağlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR