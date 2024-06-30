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Eskişehir'de Yetiştirme Yurdundan Ayrılan Vatandaşlar Geleneksel Pilav Günü'nde Buluştu

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Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESYURTDER) tarafından organize edilen Geleneksel Pilav Günü'nün bu yıl 15'incisi gerçekleştirildi. Etkinlikte yetiştirme yurdunda kalan ve kendi hayatını kuran yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Eskişehir'de geçmiş yıllarda yetiştirme yurdunda kalmış olan vatandaşlar Geleneksel Pilav Günü'nün 15'incisinde toplanarak keyifli zaman geçirdi.

Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESYURTDER) tarafından organize edilen Geleneksel Pilav Günü'nün bu yıl 15'incisi gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlik sayesinde küçük yaşlardayken yetiştirme yurdunda kalan ve ayrıldıktan sonra kendi hayatını kuran yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Yurttan çıkan vatandaşlar aileleriyle birlikte katıldıkları pilav gününde kendileri ile benzer geçmişe sahip kişilerle keyifli vakit geçirdi. Ailelerin çocukları da onlara özel yapılan ayrı etkinlikler ile doyasıya eğlendi.

"Birlik ve beraberliğimizi sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz"

ESYURTDER Başkanı Adnan Özbaş, "Yetiştirme yurtlarından ayrılan gençler olarak burada toplanmış bulunmaktayız. Gerek hanımlar gerek de erkekler etkinliğimize katılım sağladı. Sevgi Evleri'nde kalan 21 kardeşimiz de aramızda. Oradaki kardeşlerimiz 8-10 kişi arasında kalıyorlar. Yaklaşık 200'e yakın kardeşimiz oralarda. Tabii ki biz bu kardeşlerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayrak bu noktada bizlere desteğini esirgemiyor. Burada toplanmamızın amacı, Geleneksel Pilav Günü'nün 15'incisini düzenlememiz. Aynı zamanda kardeşlerimizi bir araya getirip kaynaşmaya, birlik ve beraberliğimizi sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu noktada da elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten bugün burayı hazırlamak bizim için çok zordu. Aylar öncesinden hazırlık yaptık. Birbirlerini görmeyen, yıllardır yüz yüze gelmeyenler var. Şehir ve yurt dışından da katılanlar oldu. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı. Devlet memuru olduk. Daha sonradan da böyle şeylere iştirak edip güzel etkinlikler yapmak istedik" dedi - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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